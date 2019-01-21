Спасатели начали тушить горящие в Чёрном море суда

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Спасатели начали тушить горящие в Чёрном море суда

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Фото: © "Керчь ФМ"

Спасатели приступили к тушению двух горящих в районе Керченского пролива судов, сообщает ТАСС.

Напомним, два танкера — Candy и Maestro — загорелись в водах Чёрного моря, на их борту находился 31 человек. По уточнённым данным Росморречфлота, в результате погибли 11 моряков, 12 спасены, трое на глазах спасателей ушли под воду, судьба ещё пятерых неизвестна.

Планируется, что пострадавших доставят в Керчь. Ранее в Крыму уже заявили, что готовятся принять моряков в больницах, машины скорой помощи уже дежурят в порту.

По факту гибели членов экипажа судов возбуждено уголовное дело. Ранее Лайф опубликовал видео, снятое на месте инцидента.

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