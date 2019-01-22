Мэй представила "план Б" по выходу Великобритании из ЕС

Западные журналисты окрестили мероприятие "днём сурка", не найдя в новом предложении политика "ничего нового".

После провала голосования премьер-министр Великобритании Тереза Мэй представила в парламенте новый план по Brexit, сообщает телеканал Sky News.

Как отмечают журналисты, "план Б" по выходу королевства из состава Евросоюза мало чем отличается от своего первоначального варианта. Так, почти единственным отличием называется предложенная отмена сбора в размере 65 фунтов для граждан ЕС, которые хотят остаться в Великобритании.

По словам Мэй, её правительство изменило свою политику и будет активнее прислушиваться к мнению народных избранников, для чего прибегло к редкому законодательному механизму — парламентскому предложению, ожидая внесения в проект Brexit свежих идей, фактически превратив его в "книгу жалоб" для депутатов.

Однако при этом она заявила, что, несмотря на всю открытость, её команда не согласится на повторный референдум по Brexit, перенос даты выхода Великобритании из союза, а также на внесение изменений в Белфастское соглашение 1998 года о политическом урегулировании конфликта в Северной Ирландии.

Ранее Лайф сообщал, что выход Великобритании из Европейского союза может быть отложен до 2020 года.