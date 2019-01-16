СМИ: Brexit могут отложить до 2020 года

ЕС может отложить выход Великобритании из Союза до 2020 года, сообщает The Times. По данным издания, сейчас европейские чиновники работают над юридически надёжным способом продления членства Британии, откладывая окончание сроков по процедуре выхода из ЕС.

Это стало возможным после того, как Германия и Франция выразили готовность продлить срок переговоров.

Напомним, 15 января Палата общин Великобритании проголосовала против соглашения о выходе из ЕС, предложенного правительством Мэй. Против выступило 432 депутата, 202 — за. Это стало крупнейшим поражением британского правительства за последние 95 лет. После этого лидер британских лейбористов Джереми Корбин объявил о запуске процедуры вотума недоверия премьер-министру.

16 января правительство Мэй преодолело вотум недоверия в парламенте, и премьер-министр заявила, что выполнит волю народа и осуществит Brexit.