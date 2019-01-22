Бутина уже больше недели не выходит на связь с родными

Мария Бутина, находящаяся в американской тюрьме, уже больше недели не выходит на связь с родителями. Об этом сообщил отец россиянки Валерий Бутин. Он считает это обстоятельство неслучайным.

В середине января Валерий Бутин уже сообщал о проблемах со связью, но тогда его дочь не могла дозвониться только ему и общалась с матерью.

— Связь сейчас отсутствует полностью. Мы не знаем, в каких условиях содержат Машу и как она себя чувствует. Поймите, её могут в любой момент, например, снова поместить в карцер, а мы об этом можем не узнать. Проблемы со связью появляются слишком часто, чтобы их считать просто случайностью, — рассказал он "Известиям".

Семья также беспокоится за состояние здоровья Марии, так как во время последнего разговора с родными она жаловалась на холод в камере —температура там не превышала 15℃.

Как ранее писал Лайф, 13 декабря обвиняемая в "работе на иностранное правительство" Мария Бутина признала вину в сговоре с целью нанести вред США. Отец Марии считает решение дочери пойти на сделку со следствием результатом длительного давления.