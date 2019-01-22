Опубликовано видео драки Виторгана с Богомоловым

"Пятый канал" публикует видео с моментом удара, который актёр Максим Виторган нанёс режиссёру Константину Богомолову возле кафе в центре Москвы.

На кадрах видно, что мужчины стоят на улице, когда один из них наносит другому мощный удар, от чего пострадавший падает. После того как ему удаётся подняться, он покидает место конфликта.

Накануне Лайф сообщал о драке Виторгана и Богомолова, произошедшей в центре Москвы. После того как стало известно о потасовке, режиссёр высказался об инциденте и рассказал о травмах, среди которых, по его словам, сломанный нос и смещённые кости черепа. Очевидцы утверждают, что Богомолов рассказал врачам, что ему досталось из-за женщины.