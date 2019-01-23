В Казахстане депутаты предложили переименовать страну

Лидер партии "Ак жол" напомнил, что ещё пять лет назад подобное мнение высказывал президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.

Депутат Нижней палаты парламента Казахстана Азат Перуашев предложил изменить название страны на Казахскую Республику. Соответствующий депутатский запрос был направлен премьер-министру Казахстана, сообщает Tengrinews.kz.

Депутат напомнил, что в 2020 году исполнится 100 лет со дня образования Казахской Республики в составе СССР.

— По аналогичным основаниям в прошлом году отмечала 100-летие Азербайджанская Республика, а по официальному Указу Президента России в этом году будет праздноваться 100-летие ровесницы "Алаш Орды" — Башкортостана. В этой связи демократическая партия "Ак жол" предлагает на государственном уровне уделить внимание 100-летию Казахской Республики и достойно отметить эту дату, — сказано в депутатском запросе.

Перуашев отметил, что вещи нужно называть своими именами. По мнению депутата, возвращение республике исконного имени восстановит историческую справедливость, а также даст огромный импульс для единства и дружбы соотечественников разных национальностей.

По словам депутата, название "Казахская Республика" необходимо использовать наряду с нынешним названием страны.

Ранее переименовать страну решили в Македонии. Парламент уже утвердил соответствующие поправки в конституцию. Теперь она будет называться Республика Северная Македония. На этом настаивала Греция, поскольку в её составе есть историческая область Македония, и Афины опасались, что соседняя страна с таким же названием сможет предъявить территориальные претензии. Между тем македонская оппозиция заявила о намерении обратиться в ООН, чтобы не допустить переименования.

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что претензий к новому названию у российского дипломатического ведомства нет, отметив, что у Москвы есть вопросы к легитимности самой процедуры.