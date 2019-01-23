Путин в шутку напомнил фразу Александра III про "величайшее повеление"

Президент РФ Владимир Путин сегодня во время встречи со студентами Московского государственного университета напомнил об одном из высказываний Александра III. Речь о нём зашла, так как одна из студенток рассказала, что увлекается историей жизни царя.

— Был эффективный управленец, — сказал президент.

Он в шутку напомнил о фразе Александра III: "Чего ни скажешь, из всего сделают высочайшее повеление".

Также Путин в МГУ сегодня примерил шлем виртуальной реальности и высказался о национальной одежде в вузах.