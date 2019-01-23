Николас Мадуро заявил о разрыве дипотношений с США

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил о разрыве дипломатических отношений с США и распорядился выслать из страны представителей американских дипмиссий.

— Я приказал разорвать все дипломатические отношения с правительством Соединённых Штатов, — сказал Мадуро в ходе своего выступления, которое транслировалось на его страничке в "Твиттере".

Кроме того, он также заявил, что США попытались совершить госпереворот в Венесуэле.

Ранее сообщалось, что лидер оппозиции и председатель Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо провозгласил себя исполняющим обязанности президента страны, пока не будут проведены новые выборы главы государства. Позже представители Канады, Бразилии, США и ещё ряда государств признали его кандидатуру в качестве временного главы Венесуэлы.