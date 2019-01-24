"Затеяли смену режима". Пушков назвал Венесуэлу новой жертвой США

Венесуэла стала "новой жертвой" США, и там может воцариться хаос, как и в других государствах, в чьи дела вмешивался Вашингтон, заявил российский сенатор Алексей Пушков.

— США затеяли "смену режима" в Венесуэле. Но сам факт признания Вашингтоном альтернативного президента ещё не означает, что он признан народом Венесуэлы и повсюду в мире, — написал Пушков в "Твиттере".

Напомним, 23 января лидер оппозиции и председатель Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо провозгласил себя исполняющим обязанности президента страны, пока не будут проведены новые выборы главы государства. Позже представители Канады, Бразилии, США и ещё ряда государств признали его как временного главу Венесуэлы.

В свою очередь действующий президент страны Николас Мадуро обвинил США в попытке госпереворота и заявил о разрыве дипломатических отношений с Вашингтоном.