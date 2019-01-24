ВС Венесуэлы не признали Гуайдо временным президентом

Вооружённые силы Венесуэлы не признают Хуана Гуайдо президентом страны, так как он "навязан под влиянием чужих интересов и был самопровозглашён вне закона". Об этом заявил вице-президент и глава Минобороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес.

— Вооружённые силы защищают Конституцию и являются гарантом национального суверенитета, — написал он в "Твиттере".

Напомним, 23 января лидер оппозиции и председатель Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо провозгласил себя исполняющим обязанности президента страны. Позже представители Канады, Бразилии, США и ещё ряда государств признали его как временного главу Венесуэлы.

В свою очередь действующий президент страны Николас Мадуро обвинил США в попытке госпереворота и заявил о разрыве дипломатических отношений с Вашингтоном.