Эксперты нашли рекордное количество "свободных денег" у россиян

Средние доходы домохозяйств специалисты определяют на основе собственных расчётов компании и Росстата, а расходы — на основе данных скан-панели домохозяйств холдинга в 220 городах страны.

Объём "свободных денег" (разница между доходами и тратами домохозяйства) у россиян в 2018 году оказался рекордно большим, подсчитали эксперты исследовательского холдинга "Ромир". Причём в декабре таких финансов оказалось в полтора раза больше, чем месяцем ранее.

По оценкам экспертов, "свободных денег" в октябре у россиян было 21,7 тысячи рублей, в ноябре — 23,5 тысячи рублей, в последний месяц года уже 36,7 тысячи рублей. Годовой рост индекса составил 20%.

— Ежегодно в декабре объёмы "свободных денег" в российских семьях резко увеличиваются. Казалось бы, перед праздниками и каникулами наши соотечественники совершают дополнительные покупки как продуктов, так и подарков и "свободных денег" должно оставаться меньше. Но не стоит забывать про выплату различных премий, бонусов, так называемых 13-х зарплат, что и выводит индекс на такую высокую отметку, — объяснили исследователи показатели декабря.

При среднегодовом индексе в 24,2 тысячи рублей в 2018 году у россиян оказалось рекордное количество денег с 2008 года, когда начались расчёты. 10 лет назад среднегодовые объёмы "свободных денег" у россиян равнялись только 18,5 тысячи рублей.

Ранее холдинг "Ромир" проводил опрос: "Где россияне предпочитают искать работу", а в другом опросе исследователи узнали, что россияне перестали тратить деньги на покупку бытовой техники и увеличили расходы на медицинские услуги, а также одежду и обувь.