Арестованный Карлос Гон подал в отставку с поста главы Renault

Глава Renault Карлос Гон, находящийся сейчас под арестом, подал совету директоров Renault прошение об отставке с поста президента — генерального директора корпорации. Об этом Bloomberg TV сообщил министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр.

Совещание совета директоров пройдёт 24 января в городе Булонь-Бийанкур, в штаб-квартире компании. На нём будет принято окончательное решение по данному вопросу.

Ранее Лайф рассказывал, что Карлоса Гона арестовали за махинации, суд многократно продлевал его арест. Оказалось, что после критики в том, что у него большая зарплата — два миллиарда японских иен (около 18 млн долларов) в год, — Гон решил официально урезать её в два раза. Однако все те деньги, от которых отказался, он намеревался получить одновременно как выходное пособие, когда покинет свой пост.