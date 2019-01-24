Совбез ООН на заседании в субботу обсудит события в Венесуэле

Совет Безопасности ООН в субботу, 26 января, соберётся на внеочередное заседание, на котором планируется обсудить события, происходящие в Венесуэле. Об этом заявил постоянный представитель ЮАР при всемирной организации Джери Мэттьюс Матжила.

По словам Матжилы, участники заседания заслушают все мнения. На заседании планирует присутствовать госсекретарь США Майк Помпео.

— Мы послушаем, что Майк Помпео хочет сказать, — резюмировал он.

23 января лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо провозгласил себя исполняющим обязанности президента страны. Действия политика поддержали США, Канада, Бразилия, Аргентина, Гватемала, Колумбия, Коста-Рика, Парагвай, Перу, Чили, Эквадор, Грузия. Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил о разрыве дипломатических отношений с Вашингтоном.