Венесуэла закроет посольство и консульства в США

Президент Венесуэлы Николас Мадуро сообщил о закрытии посольства и консульств страны в США.

— Я решил закрыть Посольство Венесуэлы и все консульства в США, — сказал Мадуро, выступая перед Верховным судом. Речь президента транслировал телеканал VTV8.

Напомним, 23 января Мадуро сообщил о разрыве дипломатических отношений с США, обвинив американские власти в попытке совершить госпереворот в Венесуэле. Ранее оппозиционер Хуан Гуайдо объявил себя президентом Боливарианской Республики. Его поддержал ряд стран, включая США, Канаду и Бразилию.