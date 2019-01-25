Путин обсудил с постоянными членами Совбеза РФ кризис в Венесуэле

Глава государства также проинформировал участников совещания о недавних переговорах с премьер-министром Японии Синдзо Абэ и президентом Турции Реджепом Эрдоганом.

Президент России Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности России кризис в Венесуэле. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

— Была ещё раз подтверждена позиция России о недопустимости какого-либо вмешательства извне во внутриполитическую ситуацию в этой стране, — сказал Песков.

Представитель Кремля добавил, что глава государства проинформировал участников совещания о недавних переговорах с премьер-министром Японии Синдзо Абэ и президентом Турции Реджепом Эрдоганом. Затрагивалась тема Сирии, в частности перспективы политического урегулирования.

Напомним, что ситуация в Венесуэле накалилась 23 января, когда лидер оппозиции и председатель Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо провозгласил себя исполняющим обязанности президента страны. Поддержку ему тут же выразили США и ряд стран региона.

Российская сторона последовательно заявляет о поддержке легитимного президента Николаса Мадуро. В ходе разговора с ним, который состоялся накануне, Владимир Путин лично выразил поддержку законным властям Венесуэлы. Глава российского государства также высказался за поиск решений в рамках конституции и решения разногласий в обществе Венесуэлы путём мирного диалога.