До полуметра. В Москве ожидают рекордно высокие сугробы после выходных

После предстоящего в выходные сильного снегопада сугробы поднимутся в высоту до полуметра. Об этом сообщает центр погоды "Фобос".

Отмечается, что в столице выпадет около 20 мм осадков, или почти половина месячной нормы. Высота сугробов вырастет на 20–25 см и составит 55 см в столице и 65–70 см по области. Абсолютным максимумом для Москвы являются 63 см.

Ранее Лайф сообщал, что в ближайшие выходные в Москве ожидается самый сильный снегопад за всю зиму. В ЦОДД предупредили автолюбителей о непростой ситуации на столичных дорогах из-за снега, а в мэрии уже сообщили о готовности коммунальщиков к непогоде.