"Аэрофлот" отменил более 130 рейсов в выходные из-за непогоды

Время вылета ещё 171 рейса изменено на более позднее. В субботу такая мера ждёт 75, а в воскресенье — 96 рейсов.

Авиакомпания "Аэрофлот" отменила 131 рейс в выходные из-за предстоящего снегопада. Об этом говорится в сообщении авиакомпании.

26 января будут отменены 68, а 27 января — 63 рейса авиакомпании. Речь идёт о полётах из Москвы в Лондон, Стамбул, Милан, Прагу, Хельсинки и другие европейские и российские города.

Кроме того, будет изменено на более позднее время вылет 171 рейса. В субботу такая мера ждёт 75, а в воскресенье — 96 рейсов.

Оповещение пассажиров производится через центр информации и бронирования, а пассажиры, прибывшие на регистрацию, будут обеспечены всем необходимым в соответствии с правилами и стандартами компании.

Ранее Лайф сообщал, что в ближайшие выходные в Москве ожидается самый сильный снегопад за всю зиму. В центре погоды "Фобос" также рассказали о рекордной высоте сугробов, которая ожидается в столице после выходных.