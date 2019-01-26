"Надо — приду голым". Мадуро заявил, что готов к встрече с лидером оппозиции

Президент Венесуэлы Николас Мадуро на пресс-конференции рассказал о готовности встретиться с оппозиционным лидером Хуаном Гуайдо в любое время суток.

— Сегодня, завтра и всегда — я буду готов идти. Если надо будет встретиться с этим парнем в три утра, я пойду, если надо прийти голым — приду. Я готов к диалогу, — подчеркнул Мадуро.

Также он добавил, что не видит причин для оставления своего президентского поста.

Напомним, ситуация в Боливарианской Республике накалилась 23 января после того, как лидер оппозиции и глава Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо провозгласил себя исполняющим обязанности президента. Политик тут же получил поддержку со стороны США и ряда других стран.

При этом сообщалось, что президент РФ Владимир Путин лично выразил поддержку законным властям Венесуэлы.

Также Мадуро заявил о разрыве дипломатических отношений с США.