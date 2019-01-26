В Госдепе ввели должность представителя по Венесуэле

Уже 26 января он примет участие в заседании Совета Безопасности ООН, чтобы приложить все усилия ради "восстановления демократии" в латиноамериканской стране.

В Госдепартаменте США появилась новая должность — спецпредставителя по Венесуэле. Об этом сообщил на брифинге Госсекретарь США Майк Помпео.

Он добавил, что в ведомстве уже выбрали человека, который займёт новый пост. Венесуэлой займётся 71-летний Эллиотт Абрамс, который в начале 2000-х был замом помощника Джорджа Буша — младшего по национальной безопасности.

— Эллиотт станет достойным членом команды, которая поможет народу Венесуэлы полностью восстановить демократию и привести страну к процветанию, — заявил Помпео.

По словам главы Госдепа, Абрамс немедленно приступит к выполнению новых обязанностей и уже в субботу 26 января примет участие в заседании Совбеза ООН по Венесуэле.

Напомним, 23 января 2019 года венесуэльский оппозиционный лидер Хуан Гуайдо объявил себя временно исполняющим обязанности главы государства. Президент страны Николас Мадуро разорвал дипломатические отношения с США.