Загитова извинилась за неудачу в произвольной программе на чемпионате Европы

Олимпийская чемпионка Алина Загитова принесла извинения болельщикам за ошибки в произвольной программе на чемпионате Европы по фигурному катанию в Минске.
— Хочу извиниться перед ними за не очень удачный прокат, — приводит слова Загитовой ТАСС.
Также спортсменка добавила, что осталась рада и завоёванной серебряной медали.
— То, что я заняла место в тройке, — это хорошо, моё второе место тоже. Я могла остаться ни с чем, — сказала россиянка.
Лайф писал, что на ЧЕ в Минске Загитова лидировала после короткой программы, однако неудачное выступление в произвольной не позволило фигуристке оправдать статус фаворита. В итоге первое место заняла другая россиянка — 16-летняя Софья Самодурова.
Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте
- Популярные
- По времени