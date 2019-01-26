Число задержанных в ходе протестов в Венесуэле возросло до 500 человек

Число задержанных в ходе антиправительственных протестов в Венесуэле достигло 500 человек. Об этом в "Твиттере" сообщил глава неправительственной организации "Уголовный форум" Альфредо Ромеро.

#25Ene 8:50pm detención y persecución en zonas populares caracteriza estos días de protesta desde #21Ene. Detenciones continuan. Denuncias de Ingreso arbitrario de FAES y GNB en casas. Noche y madrugada de ayer le tocó a El Junquito y Petare. Ya vamos llegando a 500 detenciones — Alfredo Romero (@alfredoromero) 26 января 2019 г.

— Задержания продолжаются. Число арестов уже достигло 500, — написал Ромеро.

Ранее Лайф рассказывал, что в ходе акций протеста, которые продолжаются в Венесуэле с 21 января, было задержано 364 человека. Манифестанты требуют отставки действующего главы государства Николаса Мадуро.

Напомним, 23 января лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности главы государства. Президент страны Николас Мадуро заявил о разрыве дипломатических отношений с США. Сегодня, 26 января, Совбез ООН соберётся на внеочередное заседание для обсуждения ситуации в латиноамериканской стране.