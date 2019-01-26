Число задержанных в ходе протестов в Венесуэле возросло до 500 человек

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Число задержанных в ходе протестов в Венесуэле возросло до 500 человек

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Фото: © Twitter/Breaking News‏

Число задержанных в ходе антиправительственных протестов в Венесуэле достигло 500 человек. Об этом в "Твиттере" сообщил глава неправительственной организации "Уголовный форум" Альфредо Ромеро.

— Задержания продолжаются. Число арестов уже достигло 500, — написал Ромеро.

Ранее Лайф рассказывал, что в ходе акций протеста, которые продолжаются в Венесуэле с 21 января, было задержано 364 человека. Манифестанты требуют отставки действующего главы государства Николаса Мадуро.

Напомним, 23 января лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности главы государства. Президент страны Николас Мадуро заявил о разрыве дипломатических отношений с США. Сегодня, 26 января, Совбез ООН соберётся на внеочередное заседание для обсуждения ситуации в латиноамериканской стране.

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