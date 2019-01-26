Прокуратура Москвы проверит аэропорты после массовой отмены рейсов

Так, только один "Аэрофлот" сообщал об изменении времени и отмене более 100 авиарейсов.

Московская межрегиональная транспортная прокуратура проверит соблюдение прав пассажиров в аэропортах столицы. Как сообщается на сайте ведомства, причиной стали заявления авиакомпаний об отмене и задержках рейсов из-за непогоды.

Надзорное ведомство намерено установить причины задержек и отмены рейсов, а также соблюдения прав пассажиров при ожидании рейсов.

К примеру, ранее авиакомпания "Аэрофлот" сообщала, что 26 января будут отменены 68, а 27 января — 63 рейса авиакомпании. Речь идёт о полётах из Москвы в Лондон, Стамбул, Милан, Прагу, Хельсинки и другие европейские и российские города.

Синоптики также сообщали, что в эти выходные ожидается самый сильный снегопад за всю зиму.