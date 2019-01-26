Савченко выдвинули кандидатом в президенты Украины

Украинский нардеп Надежда Савченко на съезде своей партии выдвинута кандидатом в президенты Незалежной. Об этом сообщает ТАСС.

Предложение поступило от её сестры Веры. Порядка 100 делегатов, присутствующих на съезде партии "Общественно-политическая платформа Надежды Савченко", единогласно проголосовали за кандидатуру нардепа.

Надежда Савченко была арестована 20 марта 2018 года по обвинению в подготовке теракта и госпереворота на Украине. Срок её содержания несколько раз продлевался, в последний раз в декабре — на 60 дней.

Выборы президента на Украине запланированы на 31 декабря. Украинский ЦИК зарегистрировал 20 кандидатов на пост главы государства. В рейтинге лидирует Юлия Тимошенко.