Испания назвала условие, при котором признает Гуаидо президентом Венесуэлы

Чтобы этого не произошло, действующий лидер Венесуэлы должен объявить о проведении выборов.

Испания признает самопровозлашённого президента Венесуэлы Хуана Гуаидо временным главой государства, если действующий венесуэльский лидер Николас Мадуро не объявит о проведении выборов. Об этом заявил премьер Испании Педро Санчес.

— Если в течение восьми дней не будут созваны справедливые, свободные и прозрачные выборы в Венесуэле, Испания признает Хуана Гуаидо президентом Венесуэлы, — говорится в заявлении Санчеса.

Напомним, 23 января лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности главы государства. Президент страны Николас Мадуро заявил о разрыве дипломатических отношений с США. Сегодня, 26 января, Совбез ООН соберётся на внеочередное заседание для обсуждения ситуации в латиноамериканской стране.