На Украине обязали сменить название пяти религиозных организаций

Украинский Минкульт обязал сразу пять религиозных организаций сменить название в связи с принятым 20 декабря законом "О свободе совести и религиозных организациях". Об этом сообщает "Правительственный курьер".

Сменить название будут вынуждены Русская истинно-православная ценность, Русская старообрядческая церковь, Украинская православная церковь (в единстве с РПЦ), Русская древлеправославная церковь и Русская православная старообрядческая церковь.

Изменения должны произойти не позднее трёх месяцев, после чего организации обязаны будут подать документы на регистрацию.

Ранее Лайф рассказывал, что на Украине приняли законопроект "О свободе совести и религиозных организациях". Теперь религиозные организации с руководящим центром управления в России обязаны указывать свою принадлежность.

Напомним, 15 декабря в Киеве был утверждён устав и выбран предстоятель новой "автокефальной" Церкви. При этом независимость её будет формальной, так как все важные вопросы она сможет решать только через Константинополь.