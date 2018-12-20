Рада приняла законопроект, который может лишить каноническую УПЦ её названия

Согласно документу, религиозные организации с руководящим центром управления в России должны указывать свою принадлежность.

Верховная рада Украины приняла законопроект, который может лишить каноническую УПЦ её названия. За изменения в закон Украины "О свободе совести и религиозных организациях" проголосовали 240 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

Законопроект обязывает религиозные организации с руководящим центром управления в России указывать свою принадлежность.

— Задачей законопроекта является обеспечение соответствия названий религиозных организаций, входящих в структуру религиозной организации, руководящие центры которых находятся за пределами Украины, в стране, которая по закону признана такой, которая осуществила военную агрессию против Украины, уставом таких организаций, — сказано в пояснительной записке.

По словам спикера Верховной рады Андрея Парубия, такая норма была включена в документ по просьбе главы неканонического Киевского патриархата Филарета.

— Этот документ определяет, что на Украине есть одна Украинская православная церковь, — сказал Парубий.

Напомним, что 15 декабря в Киеве был утверждён устав и выбран предстоятель новой "автокефальной" Церкви. При этом независимость её будет формальной, так как все важные вопросы она сможет решать только через Константинополь. Сообщалось, что своего патриарха у Церкви не будет — её возглавил митрополит Епифаний. Комментируя ситуацию с православием на Украине президент России Владимир Путин заявил, что передел религиозной собственности в Незалежной может приобрести "кровавый характер".