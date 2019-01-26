В Венесуэле сообщили о 29 погибших в акциях протеста

Неправительственная организация "Венесуэльская обсерватория социальных конфликтов" заявила в своём "твиттере" о 29 погибших в результате акций протестов в Венесуэле.

Отмечается, что цифра касается только тех, чьи личности удалось подтвердить. При этом официальные данные о погибших и пострадавших пока что отсутствуют.

Напомним, в Венесуэле продолжаются антиправительственные акции протеста. Манифестанты требуют отставки действующего главы государства Николаса Мадуро. По последним данным, задержано 500 человек.

23 января лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности главы государства. Президент страны Николас Мадуро заявил о разрыве дипломатических отношений с США.

Сегодня Совет Безопасности ООН принял повестку США по вопросу ситуации в Венесуэле.