Совет Безопасности ООН принял повестку США по Венесуэле

Совет Безопасности ООН принял повестку Соединённых Штатов Америки по Венесуэле. Об этом сообщает РИА "Новости".

За то, чтобы вынести на обсуждение вопрос о ситуации в Венесуэле по предложению США, проголосовало девять стран, против — четыре, две страны воздержались.

В начале заседания постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что США пытаются организовать государственный переворот в Венесуэле.

Напомним, ситуация в Венесуэле накалилась в последние годы на фоне недоверия к президенту Николасу Мадуро, а также из-за значительной девальвации национальной валюты и гиперинфляции, которая достигла 1 700 000% за последний год. После попытки мятежа военных страну захватили народные протесты.

На одном из митингов в Каракасе лидер оппозиции и председатель Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо провозгласил себя и. о. президента страны. Это заявление уже поддержали в США: президент Дональд Трамп и глава Госдепа Майк Помпео призвали Мадуро передать власть Гуайдо.