Эксперты рассказали, как январский рост цен повлиял на продажи автомобилей

Среди причин называются не только инфляция и слабый рубль, но и повышение ставки НДС.

Специалисты "Автостата" провели исследование, в котором выяснили, как январское повышение цен на автомобили отразилось на решении россиян о покупке, сообщается на сайте организации.

По данным экспертов, 55,4% опрошенных не собираются покупать новый автомобиль в текущем году, при этом 16,8% — каждый шестой — сообщил, что отложил покупку до лучших времён. Ещё 12,1%, наоборот, приобрели автомобиль до подорожания.

Кроме того, 15% участников опроса заявили, что не будут менять свои планы по покупке машины. При этом 5,8% будут рассматривать новые автомобили, как и планировали, 7,4% — подбирать варианты среди машин с пробегом, а 2,5% респондентов купят себе новое авто, но в более дешёвой комплектации.

В исследовании также отмечается, что среднее подорожание автомобилей в январе составило порядка 5%. Среди причин называются не только инфляция и слабый рубль, но и рост ставки НДС. При этом, как ранее сообщал Лайф, 26 производителей уже повысили ценники на продаваемые в России машины, а общее увеличение стоимости на новые автомобили может составить более 10%.