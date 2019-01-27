Лидер оппозиции Венесуэлы обнародовал закон об амнистии для сторонников Мадуро

Документ освобождает военных и политиков от ответственности по делам, заведённым на них с 1999 года.

Оппозиционный лидер Венесуэлы Хуан Гуайдо опубликовал в Twitter текст закона об амнистии для политиков и военных страны.

Согласно документу, их освободят от гражданского, уголовного, административного и дисциплинарного наказания, назначенного в рамках расследований с 1 января 1999 года.

— Военные и политики, которые будут способствовать восстановлению демократического порядка, смогут реабилитироваться в демократической жизни страны, — говорится в тексте.

В законе указано, что амнистия призвана помочь переходному политическому процессу с помощью прозрачных и свободных выборов.

Как ранее писал Лайф, Гуайдо пообещал амнистию и самому президенту Венесуэлы Николасу Мадуро, если тот добровольно уйдёт с поста.

Напомним, оппозиционер 23 января 2019 года объявил себя временным главой государства. В СМИ появились данные, что он сделал это после телефонного звонка из Соединённых Штатов. Мадуро разорвал дипотношения с Вашингтоном.

Испания, Франция, Великобритания и ФРГ заявили, что признают Гуайдо временным президентом, если через восемь дней в Венесуэле не объявят о выборах. Россия и Китай призвали не вмешиваться в дела суверенного государства.