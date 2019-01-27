Артиллерийский салют в честь 75-летия снятия блокады Ленинграда — видео

В Санкт-Петербурге сегодняшние торжества, посвящённые 75-летию снятия блокады Ленинграда, завершаются артиллерийским салютом. Лайф публикует видео:

Напомним, что сегодня в Петербурге также был проведён военный парад. В нём приняли участие 2,5 тысячи военнослужащих. Некоторые из них прошли строем в форме красноармейцев времён Великой Отечественной войны. На параде было представлено 80 образцов военной техники.

Северную столицу посетил президент РФ Владимир Путин. Он отметил, что долг ныне живущих россиян — передать дальше героическую правду о блокадном Ленинграде.