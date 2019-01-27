В похищении картины Куинджи участвовали два человека

Ранее стали известны приметы похитителя, снявшего полотно со стены на глазах у других посетителей.

В краже картины Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым" из Третьяковской галереи участвовали два человека. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

— В хищении картины участвовали два человека. Они её сняли со стены. Не исключено, что были сообщники, — рассказал собеседник агентства.

Напомним, картина была похищена сегодня на глазах у других посетителей выставки. В данный момент полиция разыскивает одного из воров по приметам. Это славянин "с огромной головой".