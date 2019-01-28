В экстренные службы Хакасии поступило более 10 звонков с угрозами

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В экстренные службы Хакасии поступило более 10 звонков с угрозами

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Фото: © МЧС РФ

Более 10 анонимных сообщений о "минировании" в общественных местах поступило в экстренные службы Хакасии. Оперативные службы региона проверяют информацию, население просят сохранять спокойствие.

— С половины девятого утра поступило уже более десятка сообщений о взрывных устройствах, якобы заложенных в местах массового скопления людей. Во всех местах массового скопления людей, упомянутых в сообщениях, проводится эвакуация, пожарно-спасательные подразделения находятся в полной боевой готовности, — говорится в сообщении регионального ГУ МЧС.

Напомним, ранее подобное происходило в городах Дальнего Востока и Сибири — в социальные учреждения и административные здания поступали сообщения с угрозами, однако все они оказались ложными.

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