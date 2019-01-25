В Якутии проверяют около 30 сообщений о минировании соцобъектов

Спецслужбы проверяют порядка 30 сообщений о минировании социальных и административных учреждений в Якутии, сообщает ТАСС.

Как рассказали в пресс-службе регионального УФСБ России, анонимные сообщения приходили по электронной почте. При этом они имели идентичный текст.

Ранее стало известно о 25 "минированиях" учреждений Якутска. Однако после проверки сапёров персоналу и посетителям было разрешено вернуться в здания.

Лайф также писал об эвакуации после ложных сообщений о бомбах в Благовещенске, Иркутской области, а до этого во Владивостоке и на Камчатке.