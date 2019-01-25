Учебные заведения в Благовещенске эвакуируют из-за "минирования"

В Благовещенске учебные заведения эвакуируют из-за поступившей информации о минировании, сообщает РИА "Новости".
— Подтверждаем, эвакуируют учебные заведения, — рассказала представитель Амурского центра гражданской защиты и пожарной безопасности Ирина Васюкова.
Сообщается, что эвакуируют в том числе Благовещенский педагогический университет.
На месте работают сотрудники МЧС и полиции. Правоохранительные органы проверяют сообщения о якобы минировании.
Напомним, что в январе 2019 года в ряде городов страны прошла волна сообщений и звонков о "минировании" зданий и соцобъектов. Лайф писал, что ложные сообщения с угрозами поступали в ТЦ и школы Владивостока. Подобная информация поступала в ряд учреждений Камчатки, а также Иркутской области.
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