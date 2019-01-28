ВЦИОМ: 77% россиян против передачи южных Курил Японии

Большинство россиян (79%) знает о требовании Японии передать ей четыре южных острова Курильской гряды, однако 77% граждан РФ выступают против такого развития событий. Об этом свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ.

— Свою точку зрения опрошенные аргументируют прежде всего тем, что вопрос уже решён, эти острова принадлежат России (29%). Каждый десятый (10%) утверждает, что мы отвоевали эти острова, — цитирует текст исследования РИА "Новости".

При этом также большинство россиян поддерживает обстоятельные переговоры по вопросу мирного договора с Японией, а не оперативное решение ситуации при возможном ущербе интересам России. За то, чтобы переговоры продолжались столько, сколько потребуется, выступил 51% респондентов — против 13% за быстрое решение проблемы.

Напомним, ранее в Кремле заявили, что на нынешних переговорах Москвы и Токио основная задача "не что-то отдать или получить", а подписать мирный договор "с очень важным партнёром на Дальнем Востоке". Президент РФ Владимир Путин, в свою очередь, отмечал, что положения мирного договора должны быть приемлемы для народов обоих государств.