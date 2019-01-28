Опубликовано фото задержания подозреваемого в похищении картины Куинджи

Как ранее сообщалось, подозреваемый — 31-летний фигурант дела о хранении наркотиков, который находился под подпиской о невыезде.

Опубликовано фото задержания подозреваемого в похищении картины русского художника Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым". Снимок появился в телеграм-канале LIFE SHOT.

Напомним, накануне из Третьяковки был украден пейзаж, привезённый в Москву из Русского музея в Санкт-Петербурге. Преступление было совершено прямо перед посетителями. Сегодня стало известно о задержании похитителя, которым оказался 31-летний мужчина, находящийся под подпиской о невыезде по делу о хранении наркотиков. В МВД сообщили, что картину он прятал на стройке.

Как ранее писал Лайф, сегодня выставка будет работать с 15:00.