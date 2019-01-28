Сотрудников Третьяковки могут привлечь к дисциплинарной ответственности

В Минкульте сообщили, что после проверки в Третьяковской галереи её сотрудников могут привлечь к дисциплинарной ответственности. Это связано с похищением картины Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым".

— После проведения комплексной проверки будут выработаны конкретные рекомендации. В том числе и по дисциплинарным взысканиям к лицам из Третьяковской галереи, — сказал директор департамента музеев Минкультуры РФ Владислав Кононов.

27 января мужчина похитил картину с выставки из Третьяковской галереи, сняв её со стены на глазах у других посетителей, которые приняли его за сотрудника музея. Позже 31-летний злоумышленник был задержан в Подмосковье. Как оказалось, картину он спрятал на стройке. Эксперты не исключают, что у злоумышленника были сообщники в Третьяковке.

Как писал Лайф, ранее вице-премьер РФ Ольга Голодец поручила проверить системы безопасности федеральных музеев.