Водим как хотим. Топ-10 самых частых нарушений ПДД в России

В прошлом году водители-нарушители не щадили ни себя, ни других, а общая сумма штрафов составила почти 114 млрд рублей.

Количество штрафов, выписанных за несоблюдение ПДД в России в 2018 году, увеличилось на 17%, а общая сумма штрафов составила почти 114 млрд рублей. Об этом в понедельник сообщает "Коммерсант" со ссылкой на данные МВД.

К слову, самыми распространёнными нарушениями стали:

превышение скорости;

нарушение требования знаков и разметки;

проезд на красный свет;

нарушение правил применения ремней безопасности;

нарушение правил расположения автомобиля на проезжей части, встречного разъезда;

езда без полиса ОСАГО либо с просроченной страховкой;

нарушение ПДД пешеходом;

непредоставление преимущества в движении пешеходам или иным участникам движения;

езда на автомобиле с чрезмерной тонировкой;

нарушение правил перевозки детей.

Любопытно, что большинство постановлений (105,9 млн) было вынесено с помощью камер видеонаблюдения. Все остальные виды штрафов, по данным "Коммерсанта", стали выписываться гораздо реже.

Напомним, что в новом году вступил в силу закон о продлении срока оплаты автомобильных штрафов "со скидкой". Данная норма действует в том случае, если уведомление пришло с опозданием.

А ранее сообщалось, что в России могут ввести повторные тесты на знание ПДД при замене прав. Скорее всего, этот экзамен будет добровольным, а те, кто согласится его сдать, смогут рассчитывать на различные привилегии.