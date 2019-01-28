Водим как хотим. Топ-10 самых частых нарушений ПДД в России

Количество штрафов, выписанных за несоблюдение ПДД в России в 2018 году, увеличилось на 17%, а общая сумма штрафов составила почти 114 млрд рублей. Об этом в понедельник сообщает "Коммерсант" со ссылкой на данные МВД.
К слову, самыми распространёнными нарушениями стали:
- превышение скорости;
- нарушение требования знаков и разметки;
- проезд на красный свет;
- нарушение правил применения ремней безопасности;
- нарушение правил расположения автомобиля на проезжей части, встречного разъезда;
- езда без полиса ОСАГО либо с просроченной страховкой;
- нарушение ПДД пешеходом;
- непредоставление преимущества в движении пешеходам или иным участникам движения;
- езда на автомобиле с чрезмерной тонировкой;
- нарушение правил перевозки детей.
Любопытно, что большинство постановлений (105,9 млн) было вынесено с помощью камер видеонаблюдения. Все остальные виды штрафов, по данным "Коммерсанта", стали выписываться гораздо реже.
Напомним, что в новом году вступил в силу закон о продлении срока оплаты автомобильных штрафов "со скидкой". Данная норма действует в том случае, если уведомление пришло с опозданием.
А ранее сообщалось, что в России могут ввести повторные тесты на знание ПДД при замене прав. Скорее всего, этот экзамен будет добровольным, а те, кто согласится его сдать, смогут рассчитывать на различные привилегии.
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