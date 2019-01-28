Стало известно, когда Россия выступит на Евровидении-2019

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Стало известно, когда Россия выступит на Евровидении-2019

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Фото © Twitter/ESC BiH

В Тель-Авиве прошла церемония передачи символических ключей от конкурса и состоялась жеребьёвка.

Российский представитель на Евровидении-2019 будет выступать во второй части второго полуфинала, 16 мая. Оргкомитет конкурса огласил результаты жеребьёвки, трансляция которой велась в "Фейсбуке".

— Россия будет выступать во второй половине второго полуфинала, — сказал ведущий.

Помимо российского певца во второй половине второго полуфинала будут выступать конкурсанты из Азербайджана, Албании, Литвы, Македонии, Мальты, Нидерландов, Норвегии и Хорватии.

<p>Скриншот трансляции <a href="https://www.facebook.com/EurovisionSongContest/?__xts__%5B0%5D=68.ARCDtNAmhcsVoFl4tgO1NcTqs86HIwi_aGPq_a3XcZV8NwIenPJMgloHrAgGrDY0rJNFMs0_oc__Pv-QnOh6Fxl_RUEyNsvYSSAgCQtQBFrc5FmWeqgwSn20aMSec1BpK7Jm7X6tN2bcZciSji65eLN-ayvuF9q5hkYflf7_JSaecu5SilZuwvpYVm2cfxW4UMLkBquYtjQn1vrJD6qR39flo_LCUx6Qh-L6FDNyezadbaiFFqAKRVkTv132HG5HH2YCzCVyqd2puFhxkLWqfjLczI9DSa7EHUie_0l5pMb1DrKEn6OdTMhBliZlJws5R70FHNHZuzl8Ko2Qry27tP3qpP2GCQwiACplGZdVbabIH4xwKliyLB2Wm_aB-4dDw_ZVJvQHKpV10TG8jKvu0G6nOnoDSwXP0oI_IqRDEi_n_78BlY8tWks8YF-8n51aoZxb7uuj_lJ-n10R6KiKeedKpkuDXrQQv7ouWPnZWPBU1q3e4Q&__xts__%5B1%5D=68.ARD6-qh6JBMHfsudMhq9fyEd0v4u-HOb_bcC6om82HPHI77IPSBNt8uBtTDA__cQ_yGKHYKl6efFgycftX3IBI8jaQX_oYos4Q8Rv3gfwrGqoHiX1SBOjYVEdFXldJzTk45jRTopWxkMQoGElWSv91zZ0_QOK3alFL8oFjQOR7lE2bzEZUL5ATIi6y3k6UMjQ0ipatdktSEZuDT9ovrNyRRkuWlhYyVna9_fnHOtwB0oXQLoG1XL7SybgWd5AdWulxaoieXkzogCqx217ARvpmk_rI4dqDWUgmOIW_JtFShQ3Wx81i9Unf7Q23sEMtNnR3Vh0OZLIzLGAWheprllAZoOjkhp4b0x91efl-ZRh9X_-lqnb-_5RfhVNckbmEL4yPz0qYFbywx6oKYQCD-V40yck7Twrlqzw5hW8Dn3eS6N9Lv3AWaTIE7DIfOi2tfzLSHfAuPQeYgsdT0Ki1jc334zRI-T7ABqdeTVo7HyMDjSU1I&hc_ref=ARQnR_1n26FU6xxSWjxmh2TwT737241K5nP9S44C4cQ1WZl4kPPfytT3zI9VONzp08A&__tn__=kC-R" target="_blank">Eurovision Song Contest</a></p>

Незадолго до этого прошла передача символических ключей от Евровидения от прошлогоднего хозяина конкурса Лиссабона Тель-Авиву. Это одно из правил конкурса, согласно которому каждый победитель принимает мероприятие в своей стране. В прошлом году первое место заняла представительница Израиля Нетта Барзилай с песней Toy ("Игрушка"). До этого еврейское государство уже дважды организовывало мероприятие у себя — в 1979 и 1999 годах.

Что же касается представителя России на Евровидении-2019, то его имя до сих пор держится в секрете. По версии СМИ, самым вероятным кандидатом называют певца Сергея Лазарева, впрочем, эту информацию не подтвердили его представители. Но даже несмотря на это, букмекеры уже предвещают победу России.

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