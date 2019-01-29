США выдвинули официальные обвинения против Huawei

Минюст США выдвинул официальные обвинения против китайской компании Huawei и финансового директора Мэн Ваньчжоу, сообщает Reuters.
По данным агентства, дочерние подразделения компании подозревают в мошенничестве с банковскими операциями и краже коммерческой информации у американских партнёров.
Напомним, в середине января СМИ сообщили, что Федеральная прокуратура США начала уголовное расследование против Huawei. Также 1 декабря 2018 года по запросу США в Ванкувере взяли под стражу финдиректора компании Technologies Мэн Ваньчжоу. Её подозревают в мошенничестве, связанном с уклонением от американских санкций против Ирана.
Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте
- Популярные
- По времени