США выдвинули официальные обвинения против Huawei

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США выдвинули официальные обвинения против Huawei

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Фото: © Flickr/Pierre Metivier

СМИ предполагают, что дело Huawei — это новый виток негласной торговой войны между Вашингтоном и Пекином.

Минюст США выдвинул официальные обвинения против китайской компании Huawei и финансового директора Мэн Ваньчжоу, сообщает Reuters.

По данным агентства, дочерние подразделения компании подозревают в мошенничестве с банковскими операциями и краже коммерческой информации у американских партнёров.

Напомним, в середине января СМИ сообщили, что Федеральная прокуратура США начала уголовное расследование против Huawei. Также 1 декабря 2018 года по запросу США в Ванкувере взяли под стражу финдиректора компании Technologies Мэн Ваньчжоу. Её подозревают в мошенничестве, связанном с уклонением от американских санкций против Ирана.

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