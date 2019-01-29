Сестра потребует признать Юлию Скрипаль без вести пропавшей

Виктория Скрипаль заявила, что с 24 июля 2018 года не может связаться со своими родственниками, пострадавшими в результате инцидента в Солсбери.

Племянница Сергея Скрипаля Виктория решила добиваться того, чтобы дочь экс-полковника ГРУ россиянку Юлию Скрипаль признали на родине без вести пропавшей. Она также хочет, чтобы соответствующие структуры начали расследование её исчезновения в Великобритании.

— В феврале пройдёт полгода с момента, когда я последний раз слышала голос Юлии. В настоящий момент никто не знает, где она находится и что с ней происходит. Сейчас я собираю все необходимые документы для того, чтобы в следующем месяце обратиться к российским правоохранительным органам по делу исчезновения Юлии, — заявила "Известиям" Виктория Скрипаль.

Напомним, ранее британская газета The Telegraph рассказала о жизни экс-полковника ГРУ и его дочери после отравления в Солсбери. Издание утверждает, что они не живут в изоляции в Британии и их посещают близкие, в том числе из России. При этом Виктория Скрипаль заявила, что после инцидента Сергей ни разу не связался со своей 91-летней матерью.