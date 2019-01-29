Британские депутаты проголосовали против отсрочки Brexit

Британские депутаты отклонили поправку, требовавшую от правительства перенести Brexit с 29 марта на более поздний срок. Кроме того, парламентарии проголосовали против выхода из ЕС без сделки, а также отклонили поправку о выводе Шотландии из ЕС против её воли.

Против поправки об отсрочке выхода из ЕС высказался 321 народный избранник, за — 298 депутатов. За поправку, которая предусматривает Brexit исключительно со сделкой с Брюсселем, высказались 318 парламентариев, против — 310.

Как ранее писал Лайф, парламент Великобритании 15 января 2019 года отверг предложенный кабинетом Мэй вариант соглашения с ЕС. 22 января премьер-министр Великобритании представила новый план по Brexit. Западные журналисты окрестили его "днём сурка", не найдя в новом предложении политика "ничего нового".