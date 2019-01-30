Мадуро заявил, что готов встретиться с Трампом

По мнению лидера латиноамериканской страны, их переговоры сейчас маловероятны, так как им не дадут провести встречу соратники главы Белого дома.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро в интервью РИА "Новости" заявил, что готов встретиться с президентом США Дональдом Трампом и обсудить любую повестку дня, однако отметил малую долю вероятности таких переговоров.

— Более того: я уверен, если мы увидимся и поговорим, то будет совершенно другая история. Но думаю, что нам не позволят, — заявил Мадуро, отметив, что встреча может пройти где угодно и при любой повестке.

Ранее Николас Мадуро заявил о намерении сохранить военно-техническое и бизнес-сотрудничество с Россией.

Напомним, в Венесуэле с 21 января продолжаются протесты против действующего главы государства. Временным лидером страны себя объявил спикер парламента Хуан Гуайдо, которого поддержали страны Запада, в том числе и США.

Сам же Гуайдо заявил, что он уже провёл телефонные переговоры с Дональдом Трампом. В Кремле спокойно отреагировали на это сообщение, добавив, что в этом нет ничего удивительного.