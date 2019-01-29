"Ничего удивительного". Песков оценил звонок Трампа лидеру оппозиции Венесуэлы

Представитель Кремля отметил, что лидер венесуэльской оппозиции находился в постоянном контакте с Вашингтоном.

Нет ничего удивительного в заявлении самопровозглашённого президента Венесуэлы Хуана Гуайдо о том, что он пообщался с американским лидером Дональдом Трампом. Такую точку зрения выразил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о том, как в Кремле оценивают подобный контакт.

— Он в постоянном контакте находился с Вашингтоном до начала событий, — добавил Песков. — Поэтому нет ничего удивительного.

Напомним, лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо провозгласил себя временным президентом страны, после чего его поддержали США, Канада, Бразилия, Израиль и ряд стран Латинской Америки. Легитимного главу государства Николаса Мадуро поддержали Россия, Турция, Боливия, Иран, Куба, Никарагуа, Сальвадор, а Белоруссия и Китай призвали не вмешиваться в дела Каракаса.

Как писал Лайф, Мадуро ранее обвинил американские власти в попытке устроить переворот в Венесуэле и разорвал дипотношения с Соединёнными Штатами.