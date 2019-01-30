Подростки подожгли шапку на голове девочки и избили мальчика в Ленобласти

Оба ребёнка были госпитализированы 29 января в состоянии средней степени тяжести.

Подростки нападали на несовершеннолетнюю девочку в городе Волхове Ленинградской области. Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах региона, неизвестные подожгли шапку на голове ребёнка и избили его.

По данным источника агентства, девочка находится в больнице с ожогами средней степени тяжести. Кроме того, подростки избили мальчика, он также госпитализирован.

Инцидент произошёл вечером 29 января. Возраст пострадавших детей уточняется.

Официально ситуацию пока не прокомментировали правоохранительные органы региона.

Подобный случай произошёл 25 января этого года в Москве. Тогда двое подростков подожгли в подъезде дома на улице Берзарина 15-летнего юношу. Он получил ожоги 98% поверхности тела. На месте происшествия следователи нашли пустую канистру с характерным для керосина запахом. 28 января стало известно, что школьник умер в больнице.