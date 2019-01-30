Четыре недели в плену. Пираты освободили россиян, похищенных у берегов Африки

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Четыре недели в плену. Пираты освободили россиян, похищенных у берегов Африки

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Фото: © Facebook/ Посольство России в Бенине и Того

Пираты захватили российских моряков ещё 2 января, когда ворвались на борт контейнеровоза MSC Mandy.

Пираты освободили всех шестерых российских моряков, которых взяли в плен 2 января в Гвинейском заливе. Об этом Посольство РФ в Нигерии сообщило агентству РИА "Новости".

— Вопрос об их возвращении в Российскую Федерацию в ближайшее время решается, — заявили в дипмиссии.

Как ранее писал Лайф, вооружённые люди ворвались на борт контейнеровоза MSC Mandy 2 января 2019 года. Две недели спустя пираты вышли на связь и потребовали выкуп. Как именно решился вопрос с деньгами — неизвестно.

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