"Только начало". Стала известна причина обысков у мэра Риги Ушакова

Обыски в кабинете и дома у мэра Риги Нила Ушакова связаны с делом о коррупции при закупке трамваев. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в рижской думе.

— Это всё продолжение дела Rigas satiksme. Думаю, что это только начало. Оно растянется на многие месяцы, — сказал собеседник агентства.

Rigas satiksme — муниципальное предприятие общественного транспорта, которое является монополистом в своей сфере в Риге. Ранее сразу несколько высокопоставленных сотрудников компании были задержаны по подозрению в коррупции. После этого Нил Ушаков созвал экстренное совещание, чтобы понять, пользуется ли он поддержкой большинства депутатов. По итогам голосования (32 человека из 60 проголосовали за мэра) глава города сохранил свой пост.

Ранее сотрудники Бюро по борьбе с коррупцией (KNAB) провели обыски в кабинете мэра Риги и по месту его жительства. Были изъяты компьютеры и другие носители информации, а также большая папка с документами. В пресс-службе Ушакова Лайфу сообщили, что не знают, с чем связаны действия KNAB.

Бывший депутат рижской Думы Руслан Панкратов, в свою очередь, рассказал, что глава города задержан и доставлен в следственный изолятор. Однако позже сам Ушаков опроверг эту информацию, добавив, что не собирается покидать свой пост.