Глава UFC назвал наказание Нурмагомедову слишком суровым

Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт оказался удивлён суровостью наказания российского спортсмена Хабиба Нурмагомедова.
— Был удивлён решением комиссии в отношении Хабиба. На мой взгляд, решение несколько суровое, — приводит слова Уайта MMA Fighеting.
Напомним, после окончания боя с Конором Макгрегором Нурмагомедов выпрыгнул за пределы октагона, устроив потасовку, переросшую в массовую драку. Из-за этого Хабибу не вручили чемпионский пояс.
Позднее Атлетическая комиссия штата Невада дисквалифицировала Нурмагомедова на девять месяцев, а также оштрафовала на 500 тысяч долларов.
По словам отца спортсмена, наказание никак нельзя назвать справедливым.
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