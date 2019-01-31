Глава UFC назвал наказание Нурмагомедову слишком суровым

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Глава UFC назвал наказание Нурмагомедову слишком суровым

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Фото: © РИА Новости/Антон Денисов

Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт оказался удивлён суровостью наказания российского спортсмена Хабиба Нурмагомедова.

— Был удивлён решением комиссии в отношении Хабиба. На мой взгляд, решение несколько суровое, — приводит слова Уайта MMA Fighеting.

Напомним, после окончания боя с Конором Макгрегором Нурмагомедов выпрыгнул за пределы октагона, устроив потасовку, переросшую в массовую драку. Из-за этого Хабибу не вручили чемпионский пояс.

Позднее Атлетическая комиссия штата Невада дисквалифицировала Нурмагомедова на девять месяцев, а также оштрафовала на 500 тысяч долларов.

По словам отца спортсмена, наказание никак нельзя назвать справедливым.

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