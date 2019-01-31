Рябков заявил об отсутствии продвижения по вопросу ДРСМД

Продвижения по вопросу Договора о РСМД между Россией и США нет. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков по итогам встречи с заместителем госсекретаря США Андреа Томпсон.

Он отметил, что диалог между сторонами продолжился, однако без каких-либо серьёзных подвижек. При этом позицию американской стороны по данному вопросу Рябков охарактеризовал как "весьма жёсткую".

Ещё 4 декабря 2018 года Белый дом заявил, что у Москвы есть 60 дней на "возвращение к исполнению положений Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности". "В противном случае" США пообещали в одностороннем порядке разорвать договор. При этом выход Штатов из ДРСМД уже раскритиковали американские эксперты.